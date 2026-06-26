Realitystar: Lifting mit 29!? ++ Promi-Treff in KitzbühelJetzt kostenlos streamen
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Folge 26: Realitystar: Lifting mit 29!? ++ Promi-Treff in Kitzbühel
23 Min.Folge vom 26.06.2026
Bei den Worldchanger Foundation Days sorgten Superstars wie Jessica Alba für Glamour, heimische Promis tanzten beim Heurigenempfang von Johanna Mikl‑Leitner, und ein Reality‑TV‑Star sorgt für Schlagzeilen: Mit nur 29 Jahren ließ sie sich das Gesicht liften! Um wen es sich handelt, und was sie dazu bewogen hat? Sasa Schwarzjirg weiß mehr.
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv