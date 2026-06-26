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Adabei Prime

Realitystar: Lifting mit 29!? ++ Promi-Treff in Kitzbühel

krone.tvStaffel 2026Folge 26vom 26.06.2026
Realitystar: Lifting mit 29!? ++ Promi-Treff in Kitzbühel

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Folge 26: Realitystar: Lifting mit 29!? ++ Promi-Treff in Kitzbühel

23 Min.Folge vom 26.06.2026

Bei den Worldchanger Foundation Days sorgten Superstars wie Jessica Alba für Glamour, heimische Promis tanzten beim Heurigenempfang von Johanna Mikl‑Leitner, und ein Reality‑TV‑Star sorgt für Schlagzeilen: Mit nur 29 Jahren ließ sie sich das Gesicht liften! Um wen es sich handelt, und was sie dazu bewogen hat? Sasa Schwarzjirg weiß mehr.

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