Viel Glamour, rührende Momente und Stars auf Besuch in WienJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 17: Viel Glamour, rührende Momente und Stars auf Besuch in Wien
24 Min.Folge vom 24.04.2026
Meryl Streep ist in ihrer Paraderolle zurück, in Wien herrschte Hollywood-Flair, unsere heimischen Stars und Sternchen plauderten ganz offen über Schönheits-OPs und in der Hofburg wurde es beim „Dancer against Cancer“-Ball äußerst emotional. All das und mehr zeigt Birgit Waldsam in den Society-Highlights der Woche.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Adabei Prime
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv