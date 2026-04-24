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Viel Glamour, rührende Momente und Stars auf Besuch in Wien

krone.tvStaffel 2026Folge 17vom 24.04.2026
Viel Glamour, rührende Momente und Stars auf Besuch in Wien

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Folge 17: Viel Glamour, rührende Momente und Stars auf Besuch in Wien

24 Min.Folge vom 24.04.2026

Meryl Streep ist in ihrer Paraderolle zurück, in Wien herrschte Hollywood-Flair, unsere heimischen Stars und Sternchen plauderten ganz offen über Schönheits-OPs und in der Hofburg wurde es beim „Dancer against Cancer“-Ball äußerst emotional. All das und mehr zeigt Birgit Waldsam in den Society-Highlights der Woche.

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