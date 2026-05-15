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Heiße Outfits, Babyfreuden in Hollywood und Michael Mittermeier im Talk

krone.tvStaffel 2026Folge 19vom 15.05.2026
Heiße Outfits, Babyfreuden in Hollywood und Michael Mittermeier im Talk

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Folge 19: Heiße Outfits, Babyfreuden in Hollywood und Michael Mittermeier im Talk

24 Min.Folge vom 15.05.2026

Diesmal werfen wir einen Blick auf die spektakulären Looks der Met-Gala, zeigen, welche Stars Nachwuchs bekommen haben und plaudern mit Michael Mittermeier über seinen neuen Comedy-Club in Wien. Außerdem feiern wir mit Christoph Fälbl seinen 60er und mit Andreas Vitasek seinen 70er – persönliche Einblicke inklusive. Birgit Waldsam zeigt die Society-Highlights der Woche.

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