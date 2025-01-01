Staffel 1Folge 23
Wege aus der DunkelheitJetzt kostenlos streamen
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 23: Wege aus der Dunkelheit
24 Min.
Paris 1844: Monsieur Braille hat die Blindenschrift erfunden. Nur zu gerne würde Hacker diese Erfindung sabotieren und Blinde dadurch in ihrer dunklen Welt lassen. Natürlich versuchen die vier Freunde alles, um das zu verhindern. Sie haben es aber nicht nur mit Hackers Agenten, sondern auch mit dem neidischen Vorgesetzten von Braille zu tun ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Adventurers - Mission Zeitreise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment