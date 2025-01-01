Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege aus der Dunkelheit

Wege aus der DunkelheitJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 23: Wege aus der Dunkelheit

24 Min.

Paris 1844: Monsieur Braille hat die Blindenschrift erfunden. Nur zu gerne würde Hacker diese Erfindung sabotieren und Blinde dadurch in ihrer dunklen Welt lassen. Natürlich versuchen die vier Freunde alles, um das zu verhindern. Sie haben es aber nicht nur mit Hackers Agenten, sondern auch mit dem neidischen Vorgesetzten von Braille zu tun ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Adventurers - Mission Zeitreise
RiC

Adventurers - Mission Zeitreise

Alle 1 Staffeln und Folgen