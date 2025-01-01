Zum Inhalt springenBarrierefrei
Al Capone und die Unbestechlichen

Al Capone und die UnbestechlichenJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 24: Al Capone und die Unbestechlichen

24 Min.

Einst hat Elliot Ness in New York zur Zeit der Prohibition Al Capone eine Falle gestellt um ihn festzusetzen. Nun aber will der Hacker mit Hilfe der 2 Agenten den Spieß umdrehen: Nur so kann nämlich verhindert werden, dass Steuerfahnder Ness später ein düsteres Kapitel der amerikanischen Verbrechensgeschichte beenden kann. Natürlich versuchen die vier Freunde alles, um Elliot Ness zu helfen ...

