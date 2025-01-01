Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geheimnis der Sphinx

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 26: Das Geheimnis der Sphinx

24 Min.

Der Hacker will Lola, Kikko, Paul und Nevin endlich ausschalten. Alle vier reisen ins 18. Jahrhundert nach Ägypten, wo Napoleons Soldaten gerade damit beschäftigt sind, die Sphinx auszugraben. Die zeitreisenden Freunde sind davon überzeugt, dass es Hacker auf die Sphinx abgesehen hat. im inneren des Denkmal stoßen sie auf Professor Rupnik. Plötzlich schnappt die Falle des Hackers zu ...

