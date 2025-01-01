Altair im Sternenland
Folge 35: Galaktische Musik
13 Min.Ab 6
Altair und einige Kinder haben eine Band, die Vega sehr mag. Als die Clowns während eines sehr wichtigen Ereignisses im Palast nicht spielen können, organisiert Vega den Gig für Altair und seine Band. Es ist sehr schwer für sie, auf den alten Instrumenten der Clowns eine Melodie zu spielen... am Ende bringen sie dann doch eine sehr berühmte Komposition zustande.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment