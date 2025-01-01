Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

RiCStaffel 1Folge 48
Folge 48: Der neue König

13 Min.Ab 6

Der König denkt, dass sein Krönungsjahrestag vergessen wurde. Es gibt keine Anzeichen für eine Überraschungsparty und so schmollt er und läuft von zuhause weg. Altair kommt mit ihm und hilft, neues Königreich auf einer nahen Insel aufzubauen. Letzten Endes akzeptieren sie eine Einladung eines "Nachbarkönigreiches" zu einer "Überraschungsparty".

RiC
