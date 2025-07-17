Anwälte im Einsatz
Folge 10: Zuhause im Kiez
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Birgit Beier ist mit ihren Nerven am Ende: Nach 25 Jahren soll sie wegen Eigenbedarfs aus ihrer geliebten Altbauwohnung in Berlin Kreuzberg fliegen. Anwältin Beutler-Krowas versucht mit allen Mitteln, die drohende Zwangsräumung zu verhindern. Doch die Lage ist aussichtslos. Als die Polizei anrückt, greift Birgit in ihrer Verzweiflung zu drastischen Mitteln.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1