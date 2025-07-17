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Anwälte im Einsatz

Zuhause im Kiez

SAT.1Staffel 4Folge 10vom 17.07.2025
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Anwälte im Einsatz

Folge 10: Zuhause im Kiez

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Birgit Beier ist mit ihren Nerven am Ende: Nach 25 Jahren soll sie wegen Eigenbedarfs aus ihrer geliebten Altbauwohnung in Berlin Kreuzberg fliegen. Anwältin Beutler-Krowas versucht mit allen Mitteln, die drohende Zwangsräumung zu verhindern. Doch die Lage ist aussichtslos. Als die Polizei anrückt, greift Birgit in ihrer Verzweiflung zu drastischen Mitteln.

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