Anwälte im Einsatz

Das Schweigen meiner Mutter

SAT.1Staffel 4Folge 14
Das Schweigen meiner Mutter

Das Schweigen meiner MutterJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 14: Das Schweigen meiner Mutter

45 Min.Ab 12

Als Meik Bach seine Mutter Helene zum Muttertag besuchen will, erlebt er sein blaues Wunder: ein Fremder öffnet die Haustür und gibt vor, der neue Mieter des Hauses zu sein! Ohne jede Erklärung hat Helene ihr Eigenheim verkauft und ist nicht mehr zu erreichen. Catherina Hellbach stößt bei der Überprüfung aller Verträge auf einen rätselhaften Mann, der sich völlig unerwartet in das Leben der Rentnerin geschlichen hat.

