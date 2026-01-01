Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 4Folge 18
Folge 18: Abrissparty

46 Min.Ab 12

Vorschrift ist Vorschrift - auch wenn es die ganze Existenz kostet! Diese bittere Erfahrung muss Familie Breuer machen, als das Bauamt feststellt, dass das Haus der Familie zu nah ans Nachbargrundstück gebaut wurde und deshalb abgerissen werden soll! Im Kampf um jeden Zentimeter des Eigenheims fördert Anwältin Helga Nachtigall eine böse Überraschung zu Tage.

SAT.1
