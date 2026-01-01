Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Um Leben und Tod

SAT.1Staffel 4Folge 12
Folge 12: Um Leben und Tod

46 Min.Ab 12

Als die fünfjährige Nele nach einem Unfall ins Koma fällt und die Ärzte ihren Hirntod feststellen, stehen ihre Eltern vor der Entscheidung ihres Lebens! Während Neles Vater nicht mehr an eine Rettung glaubt und die Maschinen abstellen lassen will, hofft Mutter Katrin noch auf eine Chance. Gemeinsam mit ihr kämpft Rechtsanwalt Niklas Dittberner um das Leben des kleinen Mädchens!

SAT.1
