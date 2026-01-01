Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ein verhängnisvolles Klassentreffen

SAT.1Staffel 4Folge 11
Ein verhängnisvolles Klassentreffen

Ein verhängnisvolles KlassentreffenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 11: Ein verhängnisvolles Klassentreffen

45 Min.Ab 12

Rechtsanwalt Bernd Römer trifft auf seinem 20-jährigen Abi-Treffen seine alte Schulclique wieder. Doch die Wiedersehensfreude ist nicht von langer Dauer. Nur wenige Tage später beginnt eine mysteriöse Reihe von Mordanschlägen auf die Clique. Bernd Römer unternimmt alles, um den Täter zu finden und seine Freunde und sich außer Lebensgefahr zu bringen!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen