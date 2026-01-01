Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ein Vater zuviel

SAT.1Staffel 4Folge 8
Ein Vater zuviel

Ein Vater zuvielJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 8: Ein Vater zuviel

45 Min.Ab 12

Jahrelang haben Sina und Lutz Tewel auf diesen Moment hingefiebert. Doch als sie endlich ihr syrisches Waisenbaby zu sich nehmen dürfen, droht ihr Glück mit einem Mal zu zerplatzen. Denn plötzlich steht ein Mann vor der Tür, der behauptet, der leibliche Vater des kleinen Jungen zu sein. Rechtsanwalt Ralf Vogel unternimmt alles Menschenmögliche, damit das Baby bei den Tewels bleiben kann.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen