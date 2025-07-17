Anwälte im Einsatz
Folge 7: Hilflos
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Für Sandra Peters beginnt ein Albtraum: Erst wird ihre 19-jährige Tochter Isa von ihrem Tanzlehrer vergewaltigt. Dann schiebt der 35-Jährige dem Mädchen auch noch die Verantwortung dafür in die Schuhe und behauptet, dass sie die Initiative ergriffen hat. Ein harter Fall für Rechtsanwältin Alicia Valiulova, die die Wahrheit ans Licht bringen will!
Weitere Folgen in Staffel 4
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1