Anwälte im Einsatz
Folge 2: Der verlogene Sohn
45 Min.Ab 12
Für Nicole Heumann kommt es Schlag auf Schlag: erst verstirbt ihre geliebte Tante Hilde, dann will ihr Cousin Micha sie auch noch mit allen Mitteln aus dem Haus seiner Mutter vertreiben! Kann Ralf Vogel seine Mandantin vor der Obdachlosigkeit bewahren?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1