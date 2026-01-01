Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 2
45 Min.Ab 12

Für Nicole Heumann kommt es Schlag auf Schlag: erst verstirbt ihre geliebte Tante Hilde, dann will ihr Cousin Micha sie auch noch mit allen Mitteln aus dem Haus seiner Mutter vertreiben! Kann Ralf Vogel seine Mandantin vor der Obdachlosigkeit bewahren?

