Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Das Stief Scheusal

SAT.1Staffel 4Folge 6
Das Stief Scheusal

Das Stief ScheusalJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 6: Das Stief Scheusal

45 Min.Ab 12

Was ist mit Annettes Freund Holger los? Hat er es auf Annettes Kinder abgesehen? Mutter Annette ist blind vor Liebe und wird erst wachgerüttelt, als Jenny und ihre jüngeren Geschwister vom Jugendamt in ein Heim gebracht werden sollen. Rechtsanwältin Brygida Braun will um jeden Preis verhindern, dass die Geschwister getrennt werden. Doch sie rechnet nicht mit Holgers Kaltschnäuzigkeit.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen