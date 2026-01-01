Anwälte im Einsatz
Folge 6: Das Stief Scheusal
45 Min.Ab 12
Was ist mit Annettes Freund Holger los? Hat er es auf Annettes Kinder abgesehen? Mutter Annette ist blind vor Liebe und wird erst wachgerüttelt, als Jenny und ihre jüngeren Geschwister vom Jugendamt in ein Heim gebracht werden sollen. Rechtsanwältin Brygida Braun will um jeden Preis verhindern, dass die Geschwister getrennt werden. Doch sie rechnet nicht mit Holgers Kaltschnäuzigkeit.
