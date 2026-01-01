Anwälte im Einsatz
Folge 9: Gejagt
45 Min.Ab 12
Streifenpolizistin Nina Kruse übernimmt neuerdings ständig zusätzliche Schichten. Im Einsatz eckt die sonst so ausgeglichene Polizistin nur noch an. Als sie wegen Körperverletzung im Amt angezeigt wird, weiß sie sich nicht mehr anders zu helfen und schaltet Rechtsanwalt Claus Pinkerneil ein. Der findet bald heraus, dass seine Mandantin in Lebensgefahr schwebt!
