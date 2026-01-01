Anwälte im Einsatz
Folge 4: Die verräterische Spur
46 Min.Ab 12
Jan Urban ist geschockt: Die Polizei verdächtigt ihn, seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Seine DNA stimmt zu 99,85% mit der des Täters überein. Anwältin Ulrike Tasic sucht fieberhaft nach einem Zeugen, der das Alibi des 18-Jährigen bestätigen kann. Hat Jan doch etwas mit dem Überfall auf seine Ex zu tun?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1