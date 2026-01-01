Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 4Folge 4
46 Min.Ab 12

Jan Urban ist geschockt: Die Polizei verdächtigt ihn, seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Seine DNA stimmt zu 99,85% mit der des Täters überein. Anwältin Ulrike Tasic sucht fieberhaft nach einem Zeugen, der das Alibi des 18-Jährigen bestätigen kann. Hat Jan doch etwas mit dem Überfall auf seine Ex zu tun?

