Anwälte im Einsatz
Folge 15: Mein letzter Ausweg!
45 Min.Ab 12
Martin Spechts Existenz gerät nach einem Fahrradunfall, durch den er wochenlang arbeitsunfähig ist, in Gefahr. Das Fußgelenk von Ballettschülerin Sophie, die er angefahren hat, ist überdehnt und sie kann nicht zu einer wichtigen Prüfung antreten.Grund genug für deren Vater Gunther, Martin mit einer Schadenersatzklage zu drohen. Rechtsanwältin Ariane Paulus hat jedoch schon bald das Gefühl, dass mit der jungen Tänzerin etwas nicht stimmt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1