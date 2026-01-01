Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 108
Folge 108: Nanny unter Verdacht

45 Min.Ab 12

Der 23-jährigen Nanny Jasmin Groth wird die Mittäterschaft bei einem Einbruch im Haus ihrer Arbeitgeber vorgeworfen. Jasmin bestreitet, dass sie Familie Schröder etwas gestohlen hat, doch die Indizien belasten sie schwer. Anwältin Barbara von Minckwitz nimmt sich der jungen Frau an und stößt dabei auf einige dunkle Geheimnisse der Familie.

