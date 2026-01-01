Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 118
Folge 118: Ich bin unschuldig!

45 Min.Ab 12

Seit acht Monaten sind Hakan (20) und Sara (17) ein Paar. Doch sie halten ihre Liebe geheim, da Sara Angst vor ihrem strengen Vater hat. Als Sara nach einem heftigen Streit mit Hakan plötzlich spurlos verschwindet, gerät der junge Türke sofort ins Visier der Ermittlungen. An der Seite von Rechtsanwalt Florestan Goedings versucht er verzweifelt, seine Unschuld zu beweisen und seine große Liebe finden - denn Sara schwebt in großer Gefahr.

