Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Warum hast du das getan!

SAT.1Staffel 4Folge 119
Warum hast du das getan!

Warum hast du das getan!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 119: Warum hast du das getan!

45 Min.Ab 12

Seitdem Pia und Malte vor einem Jahr Eltern geworden sind, hat sich das Paar aus den Augen verloren. Als Pia herausfindet, dass Malte sie mit der 25-jährigen Prostituierten Vivien hintergeht, will Pia sich trennen und sucht Hilfe bei Rechtsanwältin Eileen Minner.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen