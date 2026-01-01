Fremd in der eigenen NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 35: Fremd in der eigenen Nachbarschaft
45 Min.Ab 12
Lehrerin Anita Reimann erfährt vom Schicksal einer syrischen Flüchtlingsfamilie und bringt sie bei sich unter. Eine menschliche Geste mit Folgen! Denn als in der Nachbarschaft eine Einbruchsserie beginnt, muss Rechtsanwältin Alica Valiulova nicht nur die Unschuld von Anitas Gästen beweisen, sondern auch gegen Vorurteile kämpfen!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1