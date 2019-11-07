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Anwälte im Einsatz

Vertauscht

SAT.1Staffel 4Folge 41vom 07.11.2019
Vertauscht

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Anwälte im Einsatz

Folge 41: Vertauscht

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Josi Werner ist mit den Nerven am Ende: Eine unbekannte Frau behauptet, dass sie die 16-jährige Schülerin angeblich nach ihrer Geburt vertauscht hat. Anwalt Florestan Goedings recherchiert hartnäckig, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei trifft er auf heftige Widerstände. Kann er dennoch das Geheimnis um Josis Herkunft lüften?

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