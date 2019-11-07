Anwälte im Einsatz
Folge 41: Vertauscht
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Josi Werner ist mit den Nerven am Ende: Eine unbekannte Frau behauptet, dass sie die 16-jährige Schülerin angeblich nach ihrer Geburt vertauscht hat. Anwalt Florestan Goedings recherchiert hartnäckig, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei trifft er auf heftige Widerstände. Kann er dennoch das Geheimnis um Josis Herkunft lüften?
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1