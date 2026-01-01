Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 4Folge 74
45 Min.Ab 12

Als Valerie Bach erfährt, dass ihr Mann Hannes ihrer Tochter ihr Haus schenken will, damit sie eine Hypothek darauf aufnehmen kann, ahnt sie gleich, dass das nicht gut ausgehen kann. Und tatsächlich häufen sich bald die Probleme und Rechtsanwältin Ulrike Tasic muss all ihre juristischen Fähigkeiten einsetzen, um zu verhindern, dass die Eheleute ihr Zuhause verlieren.

