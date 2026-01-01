Anwälte im Einsatz
Folge 80: Abserviert
46 Min.
Doreen Brindel versteht die Welt nicht mehr. Statt sich über die Geburt seiner Tochter zu freuen, schmeißt ihr Mann Simon sie und das Neugeborene aus dem gemeinsamen Haus und behauptet, nicht der Vater des Kindes zu sein. Mit Hilfe von Rechtsanwältin Catherina Hellbach setzt die frischgebackene Mutter alles daran, dem seltsamen Verhalten ihres Mannes auf den Grund zu gehen.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1