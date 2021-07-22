Anwälte im Einsatz
Folge 81: Zwischen den Stühlen
46 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 12
Laura kommt von einem monatigen Rucksacktrip nach Hause und überrascht ihre Mutter mit ihrem neuen Verlobten David. Doch plötzlich taucht Lauras Ex-Freund Phillip auf und behauptet, dass die beiden nicht heiraten können. Bildrechte: Sat.1/iStockphoto.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1