Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Zwischen den Stühlen

SAT.1Staffel 4Folge 81vom 22.07.2021
Zwischen den Stühlen

Zwischen den StühlenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 81: Zwischen den Stühlen

46 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 12

Laura kommt von einem monatigen Rucksacktrip nach Hause und überrascht ihre Mutter mit ihrem neuen Verlobten David. Doch plötzlich taucht Lauras Ex-Freund Phillip auf und behauptet, dass die beiden nicht heiraten können. Bildrechte: Sat.1/iStockphoto.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen