Warum glaubt mir niemandJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 88: Warum glaubt mir niemand
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Als Mila von der Schule kommt, bietet sich ihr ein Bild des Grauens: Ihre Mutter Simone liegt tot im Keller und ihr Vater Matthias kniet bewaffnet über ihr. Er wird als Tatverdächtiger verhaftet und hat wahnsinnige Angst, für einen Mord büßen zu müssen, den er gar nicht begangen hat. Da taucht ein Foto eines Mannes auf, der angeblich Simones Liebhaber war. Ist er der Mörder? Anwältin Eileen Minner begibt sich auf die Suche nach dem Unbekannten ...
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1