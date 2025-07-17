Anwälte im Einsatz
Folge 10: Nackte Wahrheit
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Als Tina Fröbel ein Videotelefonat von ihrem Ehemann Ingo bekommt, stockt ihr der Atem. Denn im Hintergrund des Hotelzimmers kommt eine nackte Frau aus dem Bad. Verzweifelt wendet sich die zweifache Mutter an Rechtsanwalt Bernd Römer, weil sie die Scheidung will - und der findet Erstaunliches heraus.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1