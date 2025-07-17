Wie dreist seid ihr denn?Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 18: Wie dreist seid ihr denn?
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Silvia Frings fällt aus allen Wolken, als plötzlich ihre Eltern nach zwölf Jahren Funkstille bei ihr vor dem Haus campieren und von ihrer verstoßenen Tochter auch noch Unterhalt fordern. Rechtsanwalt Niklas Dittberner unternimmt alles, um herauszufinden, ob das Paar die 29-Jährige nicht nur einfach ausnehmen will.
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1