Anwälte im Einsatz
Folge 4: Wo ist mein Kind?
46 Min.Ab 12
Ela Jablonski hat große Angst um ihren Sohn: Ihr spanischer Noch-Ehemann hat den Vierjährigen heimlich von der Kita abgeholt und ihn nach Mallorca entführt. Anwältin Ulrike Tasic sucht gemeinsam mit ihrer Mandantin fieberhaft die Insel nach dem Jungen ab. Doch er und sein Vater sind wie vom Erdboden verschluckt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1