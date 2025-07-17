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Anwälte im Einsatz

Sag mir die Wahrheit!

SAT.1Staffel 5Folge 3vom 17.07.2025
Sag mir die Wahrheit!

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Anwälte im Einsatz

Folge 3: Sag mir die Wahrheit!

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Tina ist völlig entsetzt, als sie von dem Plan ihres Mannes erfährt, das gemeinsame Haus zu verkaufen. Aus Sorge, dass Jan mit seinem Betrieb auf Mallorca in finanziellen Schwierigkeiten steckt, macht sie sich gemeinsam mit Rechtsanwalt Niklas Dittberner auf die Reise. Auf Mallorca zeigt sich jedoch schnell, dass der geplante Hausverkauf nur die Spitze des Eisberges ist.

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