Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Jetzt oder nie!

SAT.1Staffel 5Folge 16vom 17.07.2025
Jetzt oder nie!

Jetzt oder nie!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 16: Jetzt oder nie!

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Daniela Meinfeld fällt aus allen Wolken, als ihr Mann Marek ihr eröffnet, dass er sich seinen großen Traum erfüllen und die Filiale einer Burger-Kette übernehmen will. Obwohl sie skeptisch ist, lässt sie sich auf das Abenteuer ein. Doch schon bald häufen sich die Probleme und Rechtsanwalt Claus Pinkerneil muss alles daran setzen, um seine Mandanten vor dem Ruin zu bewahren.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen