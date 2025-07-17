Anwälte im Einsatz
Folge 11: Jackys letzte Chance
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Marianne Schnitzler und ihr Mann sind fassungslos: Jacky Meyer, die Mutter ihrer zwei Pflegekinder, will plötzlich ihre Kinder zu sich holen. Rechtsanwältin Brygida Braun schafft es, das zu verhindern und schlägt vor, dass die 21-Jährige bei den Schnitzlers einzieht. Alles scheint gut zu laufen. Doch dann geraten alle in Gefahr, denn plötzlich steht der gewaltbereite Vater der Kinder vor der Tür.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1