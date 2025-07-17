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Anwälte im Einsatz

Jackys letzte Chance

SAT.1Staffel 5Folge 11vom 17.07.2025
Jackys letzte Chance

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Anwälte im Einsatz

Folge 11: Jackys letzte Chance

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Marianne Schnitzler und ihr Mann sind fassungslos: Jacky Meyer, die Mutter ihrer zwei Pflegekinder, will plötzlich ihre Kinder zu sich holen. Rechtsanwältin Brygida Braun schafft es, das zu verhindern und schlägt vor, dass die 21-Jährige bei den Schnitzlers einzieht. Alles scheint gut zu laufen. Doch dann geraten alle in Gefahr, denn plötzlich steht der gewaltbereite Vater der Kinder vor der Tür.

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