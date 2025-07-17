Anwälte im Einsatz
Folge 12: Ungebremst in den Tod
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die 38-jährige Melanie Daum ist völlig schockiert, als ihr Mann Sebastian mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Doch Zeit zum Trauern bleibt ihr nicht. Denn die Versicherung weigert sich, Sebastians Lebensversicherung auszuzahlen, weil die Polizei von Selbstmord ausgeht. Melanie kann nicht glauben, dass ihr Mann sich das Leben genommen hat. Und genau das will Rechtsanwältin Sarah Demski beweisen!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1