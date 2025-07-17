Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ungebremst in den Tod

SAT.1Staffel 5Folge 12vom 17.07.2025
Ungebremst in den Tod

Ungebremst in den TodJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 12: Ungebremst in den Tod

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die 38-jährige Melanie Daum ist völlig schockiert, als ihr Mann Sebastian mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Doch Zeit zum Trauern bleibt ihr nicht. Denn die Versicherung weigert sich, Sebastians Lebensversicherung auszuzahlen, weil die Polizei von Selbstmord ausgeht. Melanie kann nicht glauben, dass ihr Mann sich das Leben genommen hat. Und genau das will Rechtsanwältin Sarah Demski beweisen!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen