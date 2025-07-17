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Anwälte im Einsatz

Albtraum Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 15vom 17.07.2025
Albtraum Liebe

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Anwälte im Einsatz

Folge 15: Albtraum Liebe

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Natalie Hübner hat panische Angst: Ein liebeskranker Unbekannter bedrängt seit Tagen die Mutter eines achtjährigen Jungen. Rechtsanwalt Bernd Römer schaltet sofort einen Privatdetektiv ein, um seine Mandantin zu schützen und dem Täter das Handwerk zu legen. Doch alle Spuren führen ins Leere. Plötzlich steht der maskierte Mann mitten in der Nacht vor dem Bett der 32-Jährigen!

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