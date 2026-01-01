Anwälte im Einsatz
Folge 7: Verhinderter Kinderwunsch
46 Min.Ab 12
Als Julians Exfrau plötzlich der Scheidung nicht zustimmt, steht Julians Zukunft mit seiner neuen Partnerin Sarah auf dem Spiel. Die beiden wollten eigentlich bald heiraten und vor allem: Nachwuchs! Wegen Sarahs Hormonstörung müssen sie zur künstlichen Befruchtung greifen, die zahlt die Krankenkasse aber nur verheirateten Paaren. Anwalt Bernd Römer ist schnell klar: Jemand versucht ganz gezielt, das Glück der beiden zu zerstören. Nur wer?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1