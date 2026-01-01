Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 14
46 Min.Ab 12

Die 37-jährige Sonja Baum will sich von ihrem Mann Philipp trennen, nachdem sie ihn beim Seitensprung überrascht hat. Aber es kommt zum Rosenkrieg um ihr gemeinsames Bistro. Philipp ist sich sicher, dass er bei Sonja nur auf die richtigen Knöpfe drücken muss, damit sie ihm den Laden überlässt. Aber er hat nicht mit Sonjas Anwalt gerechnet ...

