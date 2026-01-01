Anwälte im Einsatz
Folge 14: Mein Mann - mein Feind!
46 Min.Ab 12
Die 37-jährige Sonja Baum will sich von ihrem Mann Philipp trennen, nachdem sie ihn beim Seitensprung überrascht hat. Aber es kommt zum Rosenkrieg um ihr gemeinsames Bistro. Philipp ist sich sicher, dass er bei Sonja nur auf die richtigen Knöpfe drücken muss, damit sie ihm den Laden überlässt. Aber er hat nicht mit Sonjas Anwalt gerechnet ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
