Anwälte im Einsatz
Folge 5: Verloren im Paradies
46 Min.Ab 12
Lisas Tochter Anabell arbeitet nach ihrem Abi als Animateurin auf Mallorca, als sie plötzlich spurlos verschwindet. Lisa fliegt sofort auf die Insel, um ihr Kind zu suchen. Doch es scheint, als ob Anabell gar nicht mehr gefunden werden will. Aber das ist nicht das einzige Problem, wie Rechtsanwalt Bernd Römer schon bald herausfindet ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
