Anwälte im Einsatz
Folge 13: Ich habe mein Kind verloren!
45 Min.Ab 12
Schock für Melanie: Ihre 16-jährige Tochter verschwindet über Nacht spurlos. Die junge Mutter ist überzeugt, dass ihr Ex-Mann Stefan dahinter steckt, schließlich befinden sich die beiden mitten im Sorgerechtsstreit. Doch dann stößt Rechtsanwalt Niklas Dittberner auf ein schreckliches Geheimnis!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1