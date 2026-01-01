Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Mein Mann - ein Vergewaltiger?

SAT.1Staffel 5Folge 21
Mein Mann - ein Vergewaltiger?

45 Min.Ab 12

Die 38-jährige Zahnarzthelferin Verena Ewers ist geschockt, als die Polizei ihren Mann Gerd aus dem Bett heraus verhaftet, weil er eine junge Frau im benachbarten Park vergewaltigt haben soll. Sie ist sich sicher, dass alles nur ein Irrtum ist und sich schnell aufklären wird. Aber Gerds Verhaftung hat sich bereits herumgesprochen ...

