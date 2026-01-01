Anwälte im Einsatz
Folge 29: Ausgeknockt!
45 Min.Ab 12
Aileen Feldkamp ist geschockt: Nach einem unbeschwerten Abend in einem angesagten Berliner Club wacht sie am nächsten Tag im Krankenhaus auf. Ein Unbekannter hat die 30-Jährige offenbar mit K.O.-Tropfen ausgeknockt und missbraucht! Findet Rechtsanwältin Brygida Braun das Sex-Monster, das nicht das erste Mal zugeschlagen hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1