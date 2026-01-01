Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Ich lasse mich nicht unterkriegen!

SAT.1Staffel 5Folge 40
Ich lasse mich nicht unterkriegen!

Anwälte im Einsatz

Folge 40: Ich lasse mich nicht unterkriegen!

45 Min.Ab 12

Gleich ihr erster Einsatz als Wachfrau bringt der 38-jährigen Silke eine Strafanzeige und die fristlose Kündigung ein. Aber für Silke steht fest, dass sie einem Kriminellen auf der Spur ist. Mit Hilfe von Anwältin Catherina Hellbach setzt sie alles daran zu beweisen, dass sie zu Unrecht entlassen wurde und nur ein Bauernopfer in einem ganz üblen Spiel ist.

SAT.1
