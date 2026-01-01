Anwälte im Einsatz
Folge 42: Tatwaffe Cabrio
46 Min.Ab 12
Das Leben von Doris Richter wird auf den Kopf gestellt: Erst kippt ein älterer Herr seinen Müll in ihr Cabrio und sprüht ihr anschließend Farbe ins Gesicht. Dann taucht auch noch ein Radarfoto des Wagens mit zwei halbnackten Frauen darin auf. Doris verdächtigt ihren Mann Jochen, ihren Wagen als Love-Mobil missbraucht zu haben. Der streitet alles ab und hat auch keine Erklärung für den Übergriff des alten Mannes. Rechtsanwalt Bernd Römer fallen jedoch einige Ungereimtheiten auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
