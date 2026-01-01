Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Der Einbrecher unter der Dusche

SAT.1Staffel 5Folge 43
Der Einbrecher unter der Dusche

Der Einbrecher unter der DuscheJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 43: Der Einbrecher unter der Dusche

45 Min.Ab 12

Ahnungslos genießt Marco Weber die morgendliche Dusche, als plötzlich die Polizei vor ihm steht und ihm schweren Einbruchsdiebstahl vorwirft. Der 35-Jährige ist fassungslos: denn die Frau, mit der er eine heiße Liebesnacht hatte, wohnt nicht in dem Haus, aus dem alle Wertgegenstände gestohlen wurden! Kann Rechtsanwalt Ralf Vogel die Unschuld seines Mandanten beweisen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen