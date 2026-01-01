Anwälte im Einsatz
Folge 44: Ich will zu meinen Eltern
46 Min.Ab 12
Als Rechtsanwalt Niklas Dittberner ein Schreibwarengeschäft verlässt, wird bei ihm ein unbezahlter Taschenrechner gefunden. Schnell kann der Jurist seine Unschuld beweisen. Den Jungen, der ihm den Rechner auf seiner Flucht vor dem Ladendetektiv in die Tasche gesteckt hat, trifft er ganz in der Nähe wieder. Als er den Siebenjährigen nach Hause bringt, stößt er auf eine Familientragödie.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1