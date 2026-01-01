Anwälte im Einsatz
Folge 46: In der Schule vergiftet
45 Min.Ab 12
Die siebenjährige Lena wird im Hof der Schule bewusstlos und mit Atemnot aufgefunden - alles deutet auf eine Vergiftung hin. Hat das kleine Mädchen giftige rote Beeren gegessen? Oder nimmt es die benachbarte Lackiererei mit dem Umweltschutz nicht so genau? Anwalt Niklas Dittberner und Lenas Mutter Christine gehen gemeinsam auf die Suche und machen eine überraschende Entdeckung.
