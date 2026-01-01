Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 69
46 Min. Ab 12

Die 28-jährige Marion Weigel ist mit ihren Nerven am Ende, als sie bei ihrer Führerscheinprüfung einen Fußgänger anfährt und auf Schadensersatz verklagt wird. Die junge Frau ist überzeugt von ihren Fahrkünsten und glaubt, dass der Fahrlehrer sie über den Tisch ziehen will. Rechtsanwalt Ralf Vogel versucht alles, um dem Fahrlehrer zu überführen. Aber das ist schwerer als gedacht ...

SAT.1
