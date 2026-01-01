Anwälte im Einsatz
Folge 77: Du lebst!
45 Min.Ab 12
Andrea Weber ist fassungslos, als sie ein vierjähriges Mädchen an der Hand ihrer Gynäkologin sieht. Sie ist überzeugt, dass es ihr Kind ist, das laut Aussage der Ärztin damals bei der Geburt gestorben ist. Rechtsanwältin Catherina Hellbach setzt alle Hebel in Bewegung um herauszufinden, was wirklich damals passiert ist. Handelt es sich bei der Vierjährigen wirklich um das Kind ihrer Mandantin? Oder bildet sich die 24-Jährige alles nur ein?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1